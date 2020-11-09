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Siyaset Çavuşoğlu ve Akar Azerbaycan’da
Siyaset

Çavuşoğlu ve Akar Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:11:00 -
Çavuşoğlu ve Akar Azerbaycan’da

Bakanlar Çavuşoğlu ile Akar, beraberlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

‘Bayrak Günü’ bayramı

Çavuşoğlu, görüşmede şunları söyledi: “Bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu ali başkomandanı zatıalinizin önderliğinde kadim Şuşa şehrini işgalci Ermenistan’dan geri almıştır. Dik duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, Bayrak Günü’nde burada Bakü’de olmaktan ayrıca mutluyuz.” Bakan Akar da, iki ülkenin ebediyen “İki devlet bir millet” olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

Hep beraber olacağız

“Azerbaycanlı kardeşlerimizi, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Can gardaşlarımız Azerbaycan Türkü’nün haklı davasında, bugün olduğu gibi yarın da gardaşlarımızla beraber olacağız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılıkla birlikte buna da muktedir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.” Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

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