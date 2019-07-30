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Çavuşoğlu Tayland'da mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da, Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:50
Çavuşoğlu Tayland'da mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile görüştü.

Çavuşoğlu,Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ASEAN toplantısında ikili görüşmelere Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile başladık. Tükiye-Filipinler diplomatik ilişkilerinin 70'inci yıl dönümünde, ticaret hacmimizi ve savunma sanayi iş birliğini artırmak istiyoruz. Filipinler barış sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lavrov ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu,Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:50
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Tayland'ın başkenti Bangkok
  3. 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)
  4. Dışişleri Bakanları Toplantısı
  5. Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov
  6. Tayland
  7. Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin

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