Çavuşoğlu Tayland'da mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da, Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile görüştü. Çavuşoğlu,Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ASEAN toplantısında ikili görüşmelere Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile başladık. Tükiye-Filipinler diplomatik ilişkilerinin 70'inci yıl dönümünde, ticaret hacmimizi ve savunma sanayi iş birliğini artırmak istiyoruz. Filipinler barış sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Lavrov ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu,Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.

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