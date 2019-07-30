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Çavuşoğlu: "Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52.

30 Temmuz 2019 Salı 12:32
Çavuşoğlu: "Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rus medyasının, Suriye’deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap vererek, "Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Rus medyasının, Suriye’deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap verdi. Suriye’deki durum hakkındaki soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da iki gün sonra gerçekleştirilecek Astana toplantısına katılacağız. ABD heyetine başkanlık eden ABD Dışişlerinin Yakın Doğu İlişkileri (NEA) biriminden Anne Patterson görüşmelere katılmayacak ancak Birleşmiş Milletler (BM) orada olacak. Ondan sonra tekrar bir araya gelip İdlib ve diğerleri gibi önemli konuları görüşeceğiz. Sakin kalmalı, daha önce de görüştüğümüz ve önemli olan siyasi sürece ve anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız ve üzerinde beraber çalıştığımız komitenin kuruluşunu en kısa sürede ilan etmeliyiz" dedi.



"NATO ile aramızda bir problem yok"


NATO ile Türkiye ilişkilerinin durumu hakkında sorulan soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir problemimiz yok" diyerek cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:


"NATO Genel Sekreteri ve yardımcısının Türkiye’nin S400 alımı ve diğer konularla ilgili açıklamalarına bakarsanız NATO ile bir problemimiz olmadığını görürsünüz. Türkiye NATO’ya birçok katkıda bulunuyor ve Türkiye bu konuda NATO ülkeler içinde ilk beşte yer alıyor. NATO’nun Aralık ayında Londra’da gerçekleştirilecek toplantısına katılacağız. S400 meselesi daha çok ABD ve Türkiye arasında bir meseledir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:32
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