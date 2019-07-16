Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik bir karar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Biz bu tür konuların ABD gibi ülkelerle sorun yaratmasını istemiyoruz. ABD'li olan NATO genel sekreterinin açıklaması ortada. Her müttefik kendi savunması için sistemleri istediği yerden alır. S-400 sistemleri NATO sistemlerine F-35 dahil tehdit oluşturmuyor. Savunma ihtiyacı olduğu zaman kullanılacak bir sistemdir. Testin süreci de başlamıştır. Tamamlayınca kadar da devam edecektir.

AB'nin Türkiye kararı

Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok .Bizi etkileyecek şeyler değil. Sivil havacılık görüşmeleri zaten Rum kesiminin girişimleriyle durulmuştu. AB her zaman merkez bankasına müdahaleyi eleştirir şimdi kendi bankalarına talimat veriyor. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar. AB 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelmedikleri için pişman olduklarını söylüyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik bir karar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadıkları sürece biz oradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın Türk tarafıyla masaya otursun.