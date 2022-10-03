Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Libya ile yeni anlaşmalara imza atıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi.

"Geniş bir heyetle Trablus'tayız"

Türk heyet, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız" ifadelerini kullandı.

"Mutabakat muhtıralarını ele aldık"

Türk heyet, temasları kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında anlaşmalar yapıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Başbakan Dibeybe’yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruz"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Bundan sonra da Libya'nın yanında olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Doğusu ile Batı ile Libya bizim için çok önemlidir. Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruz.

İki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz.

"Akdeniz'de tüm kıyıdaş ülkeler eşit fayda sağlamalı"

Güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası istikrar konusunda önemlidir.

Akdeniz'den tüm kıyıdaş ülkeler eşit fayda sağlamalı. Doğal gaz alanında da mutabakat muhtırası imzalayacağız.

Siyasi çözüm için bir yol haritasına ihtiyaç var.

Şartlar oluştuğu zaman Bingazi Başkonsolosluğumuzun açılışını gerçekleştireceğiz.

THY'nin uçuşlara tekrar başlaması için çalışıyoruz.

İmzaladığımız hidro karbon anlaşması denizde, karada kazan-kazan anlayışıyla hem Türk hem Libya firmalarının kazançlarına işaret ediyor.

Deniz yetki alanları

Bu anlaşma iki egemen arasında imzalanan anlaşmadır. Hem Türkiye hem Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. Bildirimde bulunduk. Biz Türkiye olarak deniz yetki alanlarımızın sınırlarını da BM'ye katdettik. Libya'da kendi deniz yetki alanlarını belirleyerek BM'ye bildirmesidir. Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur.