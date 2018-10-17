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Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. 

Ankara Esenboğa Havalimanında gerçekleşen görüşme, saat 11.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. 

İlk olarak Başkan Erdoğan kabul etti

Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü. Mike Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Dışişleri Bakanı
  5. ABD Dışişleri Bakanı
  6. Mike Pompeo

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