  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı ile görüştü
Gündem

Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı ile görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:26:00 -
Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı ile görüştü

Resmi temaslar için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Çavuşoğlu, Sanchez ile Başbakanlık konutunda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca Sanchez ile görüşmesinden önce merkezi Madrid'de bulunan BM Dünya Turizm Örgütü'nün Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ve Garanti BBVA Bankasının hakim ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç ile görüşmeler yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Gündem

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, evde bulunan üç..
Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı

Merkez Bankası, yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulamasının kullanıma açıldığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay