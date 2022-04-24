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Siyaset Çavuşoğlu duyurdu: Sayıyı 6'dan 17'ye çıkardık
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: Sayıyı 6'dan 17'ye çıkardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay’da Türkiye’nin Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, “Latin Amerika‘da son 20 yılda büyükelçilik sayımızı 6’dan 17’ye çıkardık“ dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 02:06:00 -
Çavuşoğlu duyurdu: Sayıyı 6'dan 17'ye çıkardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'ın başkenti Montevideo’da Türk Büyükelçiliği açılışına katıldı.

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon’un da katılımıyla düzenlenen açılış töreni iki ülkenin marşının okunmasıyla başladı.

Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Latin Amerika turumun ilk ayağı Urugay, bölgede önem verdiğimiz ülkelerden bir tanesidir. Son zamanlarda ilişkilerimizde önemli bir ivme kazandık. Latin Amerika bizim için stratejik açılım coğrafyasıdır. Son 20 yılda bölgedeki büyükelçilik sayımızı 6’dan 17’ye çıkardık. Latin Amerika ülkelerinin Ankara Büyükelçiliği sayısı da aynı dönemde 6’dan 16’ya çıktı. Uruguay’ın Ankara Büyükelçiliği ile birlikte bu sayı 17’ye çıkacak“ dedi.

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