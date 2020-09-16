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Aktüel Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı
Aktüel

Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:10:01 -
Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"ne katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Yeniden Asya girişimimiz ve ülkemizin Asya kıtasına yapabileceği katkıları paylaştık." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Dünya Bilgi Forumu'nun "Yeniden Asya Paneli"nde, enerji, dijitalleşme, inovasyon, inşaat, ulaştırma, sağlık ve turizm alanlarındaki iş birliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.


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