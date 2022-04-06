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Siyaset Çavuşoğlu, Di Maio ile görüştü
Siyaset

Çavuşoğlu, Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 20:20:00 -
Çavuşoğlu, Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Brüksel’deki ikinci görüşmemizde İtalya Dışişleri Bakanıyla, Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, savunma ve ekonomik işbirliğimizi ele aldık” dedi.

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