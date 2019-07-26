Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geldiği Tayland’da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geldiği Tayland’da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Toplantısı’na katılmak üzere Tayland’a geldi. Çavuşoğlu, Tayland temasları kapsamında Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz saatlerde de Chiang Mai Valisi Sukprachai Iamsuwan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.