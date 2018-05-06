Çavuşoğlu canlı yayında Rusça döktürdü! Ruslara çağrı yaptı

Daha önce Japonca konuşarak yabancı dillerdeki yeteneğini sergileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi de Rusça konuştu. Birçok dil bilen Çavuşoğlu, Rus turistlere kendi dilleriyle çağrı yaparak Türkiye'ye gelmelerini istedi.

CNN Türk'te konuk olduğu Hakan Çelik'in programında Rusça konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ruslara böyle seslendi...