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Çavuşoğlu canlı yayında Rusça döktürdü! Ruslara çağrı yaptı

Daha önce Japonca konuşarak yabancı dillerdeki yeteneğini sergileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi de Rusça konuştu.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:25

Daha önce Japonca konuşarak yabancı dillerdeki yeteneğini sergileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi de Rusça konuştu. Birçok dil bilen Çavuşoğlu, Rus turistlere kendi dilleriyle çağrı yaparak Türkiye'ye gelmelerini istedi. 

CNN Türk'te konuk olduğu Hakan Çelik'in programında Rusça konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ruslara böyle seslendi...

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:25
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Rus turistler

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