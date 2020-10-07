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Aktüel Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
Aktüel

Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:31:29 -
Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Slovakya’da bulunan Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galiçya cephesinde kaybettiğimiz şehitlerimizin aziz hatırasını dost Slovakya topraklarında ilelebet yaşatmak üzere Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı’nı Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok’la birlikte açtık. Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Çavuşoğlu, Bratislava Küresel Güvenlik Forumu kapsamında Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile bir araya geldi.

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