Çavuşoğlu: Bölgenin İstikrarı için AB’nin bizimle iş birliği yapması şart

BM toplantıları için New York’ta bulunan Çavuşoğlu Borrell ile görüşmesinin sonunda yaptığı açaklamada, ‘’Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB’nin Türkiye ile iş birliği yapması şart’’ değerlendirmesinde bulundu.

New York’ta diplomasi

Çavuşoğlu, New York’taki temasları kapsamında, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile de bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısı’nda ise Bakan Çavuşoğlu, Keşmir halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği mesajı verdi.

Borrell’den sıcak mesaj

Bu arada, Josep Borell de Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu’nu görmek güzel. AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve Afganistan’daki durumu ele aldık. Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyon esastır.”