0553 313 94 23

Çavuşoğlu: "Belediye başkanı değil gölge başkan"

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, HDP Bursa İl Başkanının nevruz kutlamasında yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

22 Mart 2019 Cuma 17:14
Çavuşoğlu: "Belediye başkanı değil gölge başkan"

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, HDP Bursa İl Başkanının nevruz kutlamasında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. 31 Mart seçimlerinden sonra terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın siyasete yoğunlaşılmasını ve seçimden sonra yeniden sözde direniş mesajı vermesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, “CHP adayı halkın iradesiyle seçilse bile birilerinin gölge başkanı olacaktır” dedi.


Bursa’da 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte HDP İl Başkanı Resul Baykara. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ve CHP ittifakıyla ittifakıyla ilgili açıklama yaptı. Baykara, HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde AK Parti ve MHP’ye karşı en güçlü adayı destekleyeceklerine değinerek 31 Mart’ta terör örgütü Abdullah Öcalan’ın siyasetine ve 1 Nisan’dan sonra da sözde direnişe vurgu yaptı.


AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Baykara’nın sözlerini değerlendirdi. Konuşmada sarf edilen sözlerin kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, Bursa’yı terör örgütleriyle yönetmenin büyük bir hakaret olacağına değinerek CHP’nin birilerinin gölgesi olacağını aktardı.


Çavuşoğlu konuşmasında, “Bursa’da kutlanan nevruz etkinliğinde gerçekten de hiç istemediğimiz hiç arzu etmediğimiz sözlerin HDP’li siyasetçiler tarafından ifade edilmesi, geldiğimiz noktada bizlere 31 Mart’ın tam da bir vaka mevzu olduğunu açıkça göstermiştir. Bakınız orada HDP’li yetkililer “31 Mart’ta Apo’nun siyasi etkinliğini arttıralım. 1 Nisan’dan itibaren yeniden mücadelemize başlayalım” gibi sözler sarf ediyor. Açıkçası 31 Mart’ta HDP ile CHP’nin yaptığı ittifak teröristlere moral ve motivasyon sağlıyor. Önceleri sadece HDP’li belediyelerde olan bir takım hukuksuzluklar, teröre yardım ve yataklıklar öyle anlaşılıyor ki millet ittifakı listelerinde gösterilen PKK’lı meclis üyeleriyle beraber tüm Türkiye’ye yayılmak isteniyor.Bu çok tehlikeli bir oyun. Bugün HDP desteklediği CHP adayının karşısına Bursa’da aday çıkarmamıştır. Zaten son günlerde CHP’li Nilüfer Belediyesi’nin HDP ile ortaklığını Misi Köyü’nde HDP İl Başkanı’nın kız kardeşine ihalesiz verilmesinden, terör örgütü propagandasından tutuklanan HDP İl Başkanı’na kültür merkezinin tahsis edilmesinden ve yine HDP İl Başkanı’nın eşinin Nülifer Belediyesi çalışanı olmasından da açıkça görebiliyoruz. Biz Bursa olarak, Osmangazi ve Orhangazi’nin torunlarıyız. Dolayısıyla Bursa’yı teröre yardım ve yataklık edenlerle yönetmek iddiasıyla ortaya çıkmak, Bursalılara yapılmış büyük bir hakarettir. Tüm bu olanlar göstermektedir ki seçilecek olan belediye başkanı her ne kadar halkın iradesiyle seçilmiş olsa dahi birilerinin gölge başkanı olacaktır hatta belki eş başkan olacaktır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele geçirildi
    1. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    2. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    3. Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    4. "Her İstanbullunun bir dikili ağacı..
    5. Bozbey: "Projelere Bursalılar’la karar..
    6. Taksim 360 ofislerinin anahtar teslim..
    7. Martin Linnes'ten flaş Beşiktaş..
    8. Başkentte esnafı haraca bağlayan çete..
    9. Oy verme işlemi kaçta başlayacak?..
    10. PKK’nın İstanbul’daki hain planı..
    11. Başkan adayı Gökçe:"Değerlerimize göre..
    12. Ruhsatsız silah satıcılarına operasyon
    13. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    14. Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı..
    15. Uyuşturucuyu battaniye ve kilimlerin..
    16. 5. Adıyaman Uluslararası Müzik..
    17. Yaş meyve sebze satan 24 şirkete..
    18. "Spekülasyon yaparak tüketicilerimize..
    19. Taksicinin Senegalli turiste hakaret..
    20. Başkan Gürün, “Bodrum’da 5 yılda Alt..
    21. Çavuşoğlu: "Belediye başkanı değil..
    22. Taksim 360’ın ofis bloklarında yaşam..
    23. Aksoy, Akseki’de Türel ve Özkan için..
    24. İran'da sağlık görevlisine silahlı..
    25. Gaziantep’te terör operasyonu: 1 kişi..
    26. FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
    27. Camilerde vatandaşa 10 bin fidan..
    28. Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı..
    29. Emine Erdoğan, Şahinbey Belediyesinin..
    30. Emektar sporcular vefa söyleşisi
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev