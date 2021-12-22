  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:20:00 -
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makei ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, 1 Aralık'ta, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, Makei ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Makei'yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık." ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay