Çavuşoğlu: Bazı vekillerin teröristten farkı yok!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) akademik yılının ilk ders programında konuştu. AÜ Atatürk Konferansı Salonu'ndaki törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlk ders konusunda dışişlerini anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın geçiş döneminde olduğunu kaydetti. Bir taraftan küreselleşme yaşandığını belirten Çavuşoğlu, bir taraftan mikro milliyetçiliğin arttığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bir taraftan AB gibi kuruluşlar siyasi birlik olmak için kafa yorarken, diğer taraftan bölünmeler, küçülmeler buna benzer eğilimler görüyoruz. Bir taraftan çok taraflılık ve etkin çok taraflılık için kafa yoranlar var, bir taraftan ABD'nin son günlerde başlattığı tek merkezli politikalar ve bunun yansımaları var. Biz Türkiye olarak çok taraflılığa inanıyoruz, etkin çok taraflılığa inanıyoruz. Tüm bu gelişmeleri iyi takip edebilirsek, bir taraftan yaşanan sorunlara çözüm bulabiliriz, diğer taraftan önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebiliriz" dedi.

"Teröristlerin ideolojisini de yok etmek gerekiyor"

Tek kutuplu bir dünyaya doğru eğilim olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bu politikalar ne kadar başarılı olacak, göreceğiz. İran'a yönelik yaptırımlar, bunlardan birisi. Kur savaşları var. Tek tarafla politikalar mı başarılı olacak, yoksa etkin çok taraflılığı savunanlar mı başarılı olacak, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu yaşadığımız sorun esasen siyasi düzeyde, ekonomik düzeyde yaşadığımız bir sorundur, günlük hayatımızda halkların ve bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Örneğin terörle mücadele, sahadaki mücadele ile masada mücadele nasıl yapılır? Teröristlerin ideolojisini de yok etmek gerekiyor. Ülkelerin ya da istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini başka ülkeler için nasıl kullandığını görmeye başladık. DEAŞ'tan birçok terörist öldürüldü, ailesi ortada kaldı. Bunlara nasıl sahip çıkacağız, topluma nasıl kazandıracağız, çözmemiz lazım. Böyle bir terör örgütünün İslamı kullanması bizim için sakıncalı, İslam düşmanlığını tetikleyen bir durum. Bu terörün İslam ile ilgisi olmadığını anlatmak bize düşüyor. Kendilerinden biri teröre karıştığında Yahudi ya da Hristiyan terörist demiyor" diye konuştu.

Avrupa'daki aşırı sol partilere eleştiri

Batıda Türkiye düşmanlığının tetiklediği teröre eğilim verme dışında, ideolojilerin üstün geldiğini gördüklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Benim ideolojimi savunan herkes iyidir mantığı var. Bizde de daha cemaat denilen FETÖ var. Ülkemizde insanların dinini sömürmeye çalışan, en son seçimlerde de gördük, onların bünyesinde olsun, ister hırsız, ister tecavüzcü kim olursa olsun onlara göre o çok iyi insandır. Avrupa'daki aşırı soldaki partiler de kim olursa olsun, ister PKK, ister DHKP-C onlara göre bu terör örgütleri son derece haklıdır. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok, hepsine katılmasam da saygım var. İdeolojilerinizi, fikirlerinizi parti kurarsınız, sivil toplum örgütü kurarsınız, halka anlatırsınız, destek bulursanız ayakta kalırsınız. Destek bulamıyorsanız o zaman halk nezdinde kabul edilebilir değilsinizdir. Elime silah alıp ideolojimi öyle savunacağım, hele hele Kürtlerin hakkını savunacağım diye yola çıkarsanız o zaman başka. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde aşırı sol gruptaki milletvekilleriyle dağdaki PKK'lıların ne farkı var. Biz aşırıcılığın hepsine karşıyız. Aşırıcılıkla mücadeleyi nasıl yapacağız. Bu trendi tersine nasıl çevireceğiz? Eğer biz bu trendi tersine çeviremezsek 2'nci Dünya Savaşı öncesi tabloya doğru önce Avrupa gider, sonra dünya gider."