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Siyaset Çavuşoğlu, Batı'nın neden kudurduğunu açıkladı! Osman Kavala neden bu kadar önemli?
Siyaset

Çavuşoğlu, Batı'nın neden kudurduğunu açıkladı! Osman Kavala neden bu kadar önemli?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Kavala ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 20:04:00 -
Çavuşoğlu, Batı'nın neden kudurduğunu açıkladı! Osman Kavala neden bu kadar önemli?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşü uçakta Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, Osman Kavala ile ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Kullandıkları argüman da ilginç. Muhalefeti susturmak istiyorlar diyorlar. Bu adamın siyasi partisi mi var? Muhalefet partileri yok mu? Arkasında kim var belli. ABD’de Kongreyi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? Hedefimiz hükümeti devirmek. Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar.

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