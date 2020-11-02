Çavuşoğlu Bakü'de! Can Azerbaycan’a destek ziyareti
Ermenistan’a karşı büyük bir mücadele veren kardeş Azerbaycan’a destek ve moral ziyaretleri devam ediyor.
TBMM Başkan Mustafa Şentop’un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da Azerbaycan’a giderek kardeş ülkeye “yanınızdayız” mesajı verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşen Çavuşoğlu, “Aramızdaki dayanışmayı daha da güçlendirerek hakkımızı savunmaya devam edeceğiz” dedi. Aliyev de, “Savaşın devam etmesinden Ermenistan Başbakanı Paşinyan sorumludur” dedi.