Çavuşoğlu Avrupalı bakanın yüzüne söyledi! 'Eğer PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamaları hakkında, "Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz" dedi.

Avrupa'ya PKK eleştirisi

Terör örgütü PKK/YPG konusunda Avrupa'nın tutumunu da eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Asselborn'un yüzüne karşı, "Eğer bu kadar çok seviyorsanız YPG’lileri PKK’lıları zaten ülkelerinizde yeterince var, alır götürürsünüz" dedi.