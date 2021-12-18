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Siyaset Çavuşoğlu, Afganistan gündemiyle Pakistan'da!
Siyaset

Çavuşoğlu, Afganistan gündemiyle Pakistan'da!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı’na katılmak üzere Pakistan’a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 23:59:00 -
Çavuşoğlu, Afganistan gündemiyle Pakistan'da!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Afganistan konulu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a geldi.

Toplantıda, Afganistan’daki insani krizin hafifletilmesine yönelik yardım çabalarının yanı sıra Filistin meselesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulması ve gündeme ilişkin kararlar alınması bekleniyor.

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