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Aktüel Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı"
Aktüel

Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:30:50 -
Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı"
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