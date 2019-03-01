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Cavit Çağlar, TMSF'ye tüm borçlarını ödedi

TMSF:- "7 Ocak 1999'da TMSF'ye devredilen İnterbank AŞ'nin hakim ortağı Cavit Çağlar, fona olan tüm borçlarını ödedi"- "Kamu alacağının azami düzeyde ve erken tahsilini teminen, 1 Şubat'ta yeniden yapılan protokol ile Çağlar Grubu'nun fona olan tüm borçları tahsil ve tasfiye edilmiştir. Bu kapsamda; Çağlar Grubu'nun fona olan borcuna karşılık toplam 837 milyon 574 bin 977 dolar tahsilat sağlanmıştır.

01 Mart 2019 Cuma 19:00
Cavit Çağlar, TMSF'ye tüm borçlarını ödedi

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 7 Ocak 1999'da fona devredilen İnterbank AŞ'nin hakim ortağı Cavit Çağlar'ın TMSF'ye olan tüm borçlarını ödediğini bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada göre, 7 Ocak 1999'da TMSF'ye devredilen bankanın hakim ortağı Çağlar'ın, TMSF'ye tüm borçlarını ödediği kaydedildi.

Çağlar ve Çağlar Grubu'nun fona olan borçlarının tahsil ve tasfiyesi için 2004 ve 2010'da iki ayrı protokol imzalandığını anımsatılan açıklamada, ancak protokollerin temerrüte düşmesi nedeniyle borçlular hakkında yasal takip işlemlerine başlandığı hatırlatıldı.

Son olarak, kamu alacağının azami düzeyde ve erken tahsilini teminen, 1 Şubat'ta yeniden yapılan protokol ile Çağlar Grubu'nun fona olan tüm borçlarının tahsil ve tasfiye edildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Çağlar Grubu'nun fona olan borcuna karşılık toplamda 837 milyon 574 bin 977 dolar tahsilat sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte; yapılan tahsilatlarla kamu menfaati gözetilerek, grubun SGK prim borçlarına karşılık Çağlar Grubu firmalarından Yeşim Tekstil Satış Mağazaları AŞ ve Nergis Tekstil Sanayi ve Tic. AŞ fabrika binalarının bulunduğu taşınmazlar 6111 ve 6736 sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırmasına Yönelik Kanunlar kapsamında fon tarafından 318 milyon lira bedel üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna devri sağlandı. Bununla birlikte grubun çalışanlarına olan 26 milyon 231 bin 687 dolarlık kıdem ve ihbar tazminatı borçları da grubun mal varlığı satışından elde edilen tahsilatlarla yine fon tarafından grup çalışanlarına ödenerek işçi alacakları da tasfiye edilmiştir."

Açıklamada, TMSF'nin bir yandan Çağlar Grubu'ndan kaynaklanan amme alacaklarını tahsil ve tasfiye ettiği, diğer yandan da grubun SGK ve işçilere olan borçlarını kapatarak önemli bir başarıya daha imza attığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:00
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

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