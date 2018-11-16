Çavdar'ın ruşeymini yani özünü çalamıyorlar

"Ekmek yemezsem doymuyorum. Ekmeğe sarılırsam kilo alıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım!" diyorsanız, size tavsiyemiz yine ölçülü bir şekilde çavdar ekmeği yemeniz. Hatta çavdar ezmesi ekmeği daha da yararlı. Ama onu da evde yapmanız gerekir.

Soğuğa en dayanıklı tahıl olan çavdarın ekmeği, çavdar unu ve ezmesi ile iki türlü yapılır. Çavdar ekmeği Orta Çağ'a kadar insanların temel besin maddesi olmuştur.

PİYASADA SAF OLANI MAALESEF YOK

Çavdar ekmeği çavdarın öğütülmesiyle oluşan çavdar unu ve çeşitli oranlarda buğday unu eklenerek yapılmaktadır. Buğday ununa 1/3 oranında eklenmektedir. Yani 1 bardak çavdar ununa ve 2 bardak buğday unu karıştırmak gibi. Gördüğünüz gibi buğday unu yine işin içine karıştı. Onun için ezmesini de tercih edebilirsiniz.

Çavdarın buğday gibi kepek, ruşeym ve endosperm olarak ayrılması zor olduğu için, genellikle bütün olarak öğütülmektedir. Buğdayın ruşeymi alınarak, topluma göbek pantıran posası yedirilmektedir. Bu yüzden de çavdar unu rafine beyaz buğday una göre besleyici değerler açısından oldukça yüksektir.

Çavdarın Faydaları:

Çavdar ekmeği leziz tadı ve birçok sağlık faydası ile tam tahıl ekmekler arasında yapılabilecek en iyi seçimlerden biri. Normal beyaz buğday ekmeğinden kat kat üstündür.

Çavdar ekmeği lif açısından zengindir, böylece sindirim sağlığını iyileştirir. İşlenmiş tahıllarda (beyaz ekmek unu gibi) lifin büyük bir kısmı ayrılır. Çavdar ekmeğinde ise, durum tersinedir. Bu sayede kolesterol riski ve yağın karın bölgesi etrafında yoğunlaşma riski azalır. "Journal of Nutrition" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre çavdar ekmeği hazımsızlığı azaltmaya yardımcı olur. Zengin lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerinin iyileşmesini sağlar.

Çavdar lif, protein, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, mangan, B1 vitamini, folik asit, tiamin, niasin ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besin vitamin, mineral ve antioksidanlar kötü kolesterolü düşürmeye, kalp hastalıkları riskini azaltmaya, kanser ve diyabeti önlemeye fayda sağlar.

İşlenmiş tahıllarda lifin büyük kısmı ayrıldığı için, beyaz ekmek kan şekerinde hızlı bir yükselmeye yol açarak insülin düzeyini artırır ve vücudunuzu yağ depolatmak için uyarır. Daha az işlenmiş tahıl içeren çavdar ekmeği kan şekerinin daha iyi seviyede kalmasını ve vücudun daha az yağ depolamasını sağlar. Ayrıca tansiyonu düşürmede, enflamasyon riskini azaltmada da etkilidir.

GÜN BOYU TOKSUNUZ!

Çavdar ekmeği içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde sizi uzun süre tok tutar. Yine "Journal of Nutrition" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kahvaltıda çavdar ekmeği tüketerek hem öğle yemeği öncesi hem de sonrasında çok daha az aç hissedersiniz. Bu araştırmaya katılan kişilerden beyaz ekmek yiyenler öğle vakti ile acıkırken kahvaltıda çavdar ekmeği yiyenler akşama kadar tok kalmışlar.