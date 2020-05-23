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Çavdarhisar’daki yangında tek katlı ev ve ticari araç kül oldu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı bir ev ve ticari araç küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 03:14:52 -
Çavdarhisar’daki yangında tek katlı ev ve ticari araç kül oldu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı bir ev ve ticari araç küle döndü.


Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar ilçesi Cereller Mahallesi’nde Muammer Durası’ya ait tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangına Çavdarhisar Belediyesi ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın yaklaşık 2 saat süren sündürme çalışmalar sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında tek katlı ev tamamen yanarak kül olurken, içerisinde oyuncak ve çeşitli pazar eşyaları bulunan ticari araç da hurda yığını haline geldi.


Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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