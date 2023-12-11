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Kadın - Aile Çatlama yapmayan püf noktalarıyla içli köfte nasıl yapılır? Ne ile yapılır? Türk mutfaklarımızın vazgeçilmezi, ev hanımlarının tercihi
Kadın - Aile

Çatlama yapmayan püf noktalarıyla içli köfte nasıl yapılır? Ne ile yapılır? Türk mutfaklarımızın vazgeçilmezi, ev hanımlarının tercihi

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:39:00 - 2023-12-11 12:07:36
Çatlama yapmayan püf noktalarıyla içli köfte nasıl yapılır? Ne ile yapılır? Türk mutfaklarımızın vazgeçilmezi, ev hanımlarının tercihi

Türkiye'nin dört bir yanında ünü ile meşhur tarif: bu kez ünlü içli köfte tarifi ile geldik! İçli köfte nasıl yapılır? Malzemeler neler...

Çatlama Yapmayan Püf Noktalarıyla İçli Köfte Tarifi'nin Malzemeleri

Dış harcı için;

3 su bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı irmik
Sıcak su kaynar olmasın (üzeri geçinceye kadar)
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı kara biber ,kırmızı biber ,kimyon
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz
İç harcı için:

Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı tereyağ
400 gr kıyma
2 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı kara biber, kırmızı biber ,kimyon, pul biber
Tuz
1 yemek kaşığı domates ve biber salçası
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz
Maydanoz (ince kıyılmış)
Kızartmak için:

Sıvı yağ

Çatlama Yapmayan Püf Noktalarıyla İçli Köfte Tarifinin Yapılışı
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Önce iç harcımızı hazırlayalım, tavaya kıymamızı koyalım suyu çekinceye kadar pişirelim.
Sıvı yağı koyup yemeklik doğradığımız soğanlarımızıda ekleyip soteleyelim.
Sonra tereyağ ve baharatlarını ekleyip tereyağ eriyince salçalarını ekleyip biraz daha kavuralım .Sonra ocağı kapatalım.
İnce ince doğradığımız maydanozu ekleyelim ,soğuyunca içine ceviz koyup karıştıralım.
Dış harcı için ince bulguru ve irmiği derin büyük kaba koyalım karıştıralım.
Üzeri geçinceye kadar sıcak suyu (kaynar olmasın) ilave edelim .
Ağzını kapatıp 15 dk dinlendirelim.
Sonra bulgur soğuyunca yumurta,unu, salçaları ,baharatlarını ve tuzunu ekleyip 1su bardağı yanına su koyalım ve sudanda döke döke elimizi ıslatarak yoğurmaya başlayalım iyice yoğuralım (yarım saat).Elimize yapışmayan bir kıvamı olsun .
Sonra istediğiniz büyüklükte alıp parmağınızı ıslayarak içini oyalım içine iç harcımızdan koyup kapatarak limon gibi şekil verelim ve kızgın yağda kızartalım ister hemen kızartın ister buzluğa koyabilirsiniz! Türk hanımların vazgeçilmezi olan lezzeti, sizlere afiyet olsun. 

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