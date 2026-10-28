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Yerel Çatlaklar sonrası tahliye edilmişti! 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı
Yerel

Çatlaklar sonrası tahliye edilmişti! 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı

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Çatlaklar sonrası tahliye edilmişti! 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı

Zonguldak’ta istinat duvarı ve çeşitli bölümlerinde çatlaklar oluşması üzerine yaklaşık iki ay önce boşaltılan beş katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.

Zonguldak’ta çatlaklar nedeniyle riskli hale gelen 5 katlı bina, geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'taki bir bina, istinat duvarında ve çeşitli bölümlerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yaklaşık iki ay önce tahliye edildi.

 

Yıkım kararının ardından polis ve zabıta ekipleri, riskli olarak belirlenen yapının kontrollü yıkımı öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların bölgeye girmesine izin vermeyen ekipler, binanın çevresinde bulunan araçları kaldırdı.

 

Yıkım esnasında etkilenebilecek 2 binadaki toplam 14 daire geçici olarak boşaltıldı.

Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri de yıkım sırasında oluşacak yoğun toza karşı önlem aldı.

Ekipler, 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.

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