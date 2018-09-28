Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gazetesinin "İmam Hatipler"le ilgili yalan haberlerine sert tepki göstererek "14 yıl boyunca, bu zulmü yaşattılar. İmam hatip düşmanlığı yaparak, İHL mezunlarını hakettikleri üniversitelere almadılar. Bugün bari, susup, o zulmü unutturacaklarına. Kıldan tüyden haberlerle, imam hatip neslini dinç tutuyorlar. Uyanık olmalarını sağlıyorlar" dedi.

İŞTE O YAZI;

"Şu solcular ne zaman akıllanacak, bilmiyorum..

Kafayı imam hatip liseleri ile bozmuşlar..

Okul kayıtları devam ederken, “Her yer imam hatip oldu.. Çocuklar zorla imam hatiplere yazdırılıyor!” algısı oluşturmaya çalıştılar.

Okullar açıldı..

Öğrenciler derslere başladı..

İddia ettikleri türden somut örnekler isteyince..

Bu sefer başka iddialara atlama yaptılar..

Şimdi ne diyorlar?

Şu ildeki imam hatip lisesine yeterli öğrenci kaydı yapılamadığı için, öğretmenler boş boş oturuyormuş. Okul da açılamamış.

Doğru olabilir mi?

Önceki iddiaları doğru çıktı ise, bu da doğru olabilir..

Önceki iddialarının hepsi yalan çıktığına göre, bu da yalan..

Bu yalanı ortaya koyma ihtimalimizi dikkate alıp.

Hemen ertesi günü, dikkatleri başka bir imam hatip haberi ile gündeme oturtmak için..

Bu sefer de..

İmam hatipin bahçesi, otopark oldu..

Yalanın bini, bir para..

Hiçbir kural, hiçbir ilke tanımaksızın, sallıyorlar da sallıyorlar..

Gerçekler mi?

Buyrun ben size gerçekleri vereyim..

İstanbul’da üç imam hatip lisesinin mezunlarının..

Hangi fakültelere kayıt yaptırdıklarını, sayı sayı vereyim.."

(...)

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