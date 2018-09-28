0553 313 94 23

Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

Bugünkü köşe yazısına "Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!" başlığı atan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, solcu medyanın İmam Hatip okulları ile ilgili yaptığı haberlere tepki gösterdi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:24
Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gazetesinin "İmam Hatipler"le ilgili yalan haberlerine sert tepki göstererek "14 yıl boyunca, bu zulmü yaşattılar. İmam hatip düşmanlığı yaparak, İHL mezunlarını hakettikleri üniversitelere almadılar. Bugün bari, susup, o zulmü unutturacaklarına. Kıldan tüyden haberlerle, imam hatip neslini dinç tutuyorlar. Uyanık olmalarını sağlıyorlar"  dedi.

İŞTE O YAZI;

"Şu solcular ne zaman akıllanacak, bilmiyorum..

Kafayı imam hatip liseleri ile bozmuşlar..

Okul kayıtları devam ederken, “Her yer imam hatip oldu.. Çocuklar zorla imam hatiplere yazdırılıyor!” algısı oluşturmaya çalıştılar.

Okullar açıldı..

Öğrenciler derslere başladı..

İddia ettikleri türden somut örnekler isteyince..

Bu sefer başka iddialara atlama yaptılar..

Şimdi ne diyorlar?

Şu ildeki imam hatip lisesine yeterli öğrenci kaydı yapılamadığı için, öğretmenler boş boş oturuyormuş. Okul da açılamamış.

Doğru olabilir mi?

Önceki iddiaları doğru çıktı ise, bu da doğru olabilir..

Önceki iddialarının hepsi yalan çıktığına göre, bu da yalan..

Bu yalanı ortaya koyma ihtimalimizi dikkate alıp.

Hemen ertesi günü, dikkatleri başka bir imam hatip haberi ile gündeme oturtmak için..

Bu sefer de..

İmam hatipin bahçesi, otopark oldu..

Yalanın bini, bir para..

Hiçbir kural, hiçbir ilke tanımaksızın, sallıyorlar da sallıyorlar..

Gerçekler mi?

Buyrun ben size gerçekleri vereyim..

İstanbul’da üç imam hatip lisesinin mezunlarının..

Hangi fakültelere kayıt yaptırdıklarını, sayı sayı vereyim.."

(...)

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:24
  1. İstanbul
  2. Ali Karahasanoğlu
  3. Ali Karahasanoğlu yazıları
  4. Ali Karahasanoğlu yazısı
  5. Ali Karahasanoğlu akit
  6. Ali Karahasanoğlu akit yazıları
  7. Ali Karahasanoğlu'nun yazısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her yerde aranıyordu! 4 gün sonra Gamze'den güzel haber geldi
    1. Her yerde aranıyordu! 4 gün sonra..
    2. Gaziler, müezzinleri dövenlerin..
    3. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
    4. IKBY’de güvenlik güçleri sandık başında
    5. Basra'da havalimanına füzeli saldırı!
    6. FETÖ’cü hakimlerin kararı yok sayılsın
    7. Netanyahu'nun açıklamalarına İran'dan..
    8. ‘Kucağa oturma’ tartışması büyüdü
    9. Hamas'tan Mahmud Abbas'a sert eleştiri
    10. Alman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi..
    11. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    12. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Camiler..
    13. Dış ticaret rakamları belli oldu
    14. Die Welt'ten FETÖ provokasyonu!
    15. 'Transfersiz 75 puan toplardım...'
    16. Uysal’ın itirazı belediyeye 287 milyon..
    17. Askon’dan yerli para açılımı
    18. Hocası Çağlar'ın oynamama sebebini..
    19. İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi..
    20. Denizli'de taze balık için fıskiyeli..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?