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Yerel Çatışma bölgelerinde yer alan 3 DEAŞ'lı yakalandı
Yerel

Çatışma bölgelerinde yer alan 3 DEAŞ'lı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 15:01:00 -
Çatışma bölgelerinde yer alan 3 DEAŞ'lı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 terörist, İzmir'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, çatışma bölgeleri ile irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 şahıs bugün yakalandı.

Gözaltına alınan militanların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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