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Yerel Çatıdan düştü... Ağır yaralandı
Yerel

Çatıdan düştü... Ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 16:00:00 -
Çatıdan düştü... Ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıktığı evin çatısından düşen adam ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Büyükhırka köyünde yaşandı. Tamirat için evinin çatısına çıkan İsa Tunç (60) dengesini kaybederek çatıdan beton zemine düştü. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Tunç, burada yapılan tetkiklerin ardından hayati tehlikesi devam ettiği için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı köyde başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.

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