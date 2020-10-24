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Aktüel Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu
Aktüel

Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:31:30 -
Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu

MANİSA (AA) - Manisa'da bir kişi, iş merkezinin çatısından koparak düşen moloz parçalarından son anda kurtuldu.

Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin bodrum katındaki otoparkta çalışan Erkan Vançin, bina girişinde beklediği sırada üzerine küçük taş parçaları geldiğini fark etti.

Vançin'in hızla sokağa kaçmasının ardından bölgeye moloz parçaları düştü.

Park halindeki bir otomobilin hasar gördüğü olayın ardından bölge, emniyet şeridi çekilerek yaya geçişine kapatıldı.

Olay anı, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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