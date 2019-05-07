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Çatıdan atladı, branda üzerinde kendini bıçakladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde intihar etmek için çıktığı alışveriş merkezinin teras katından atlayıp, itfaiyenin açtığı brandaya düşen Ömer E., kendisini karnından bıçakladı.

07 Mayıs 2019 Salı 11:27
Çatıdan atladı, branda üzerinde kendini bıçakladı

Muğla Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki 2 katlı bir alışveriş merkezinin teras katında, bugün saat 07.00 sıralarında elinde bıçakla bir kişiyi gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracındaki yangın merdiveni ile yukarıya çıkan bir polis memuru, isminin Ömer E.(31) olduğunu öğrendiği kişiyi, ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açarak önlem aldı.

İşsiz olduğu ve maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Ömer E., polislerin tüm çabasına karşın yaklaşık 15 metre yükseklikteki terastan kendisini boşluğa bıraktı. Brandanın üzerine düşen Ömer E., bu sırada elindeki bıçakla kendisini karnından yaraladı. Polis ekiplerinin müdahale edip, elindeki bıçağı aldığı Ömer E., ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ömer E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sırasında alışveriş merkezinin kapalı olduğu, Ömer E.'nin binanın dışındaki merdivenlerden teras bölümüne çıktığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:27
  1. Muğla
  2. Çatıdan atladı
  3. branda üzerinde kendini bıçakladı
  4. İntihar
  5. Menteşe İlçesi

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