  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çatı tamiri yapan bir kişi 4. kattan düştü

Güngören’de çatı tamiri yapan bir şahıs, dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağıya düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:13:06 -
Çatı tamiri yapan bir kişi 4. kattan düştü

Güngören’de çatı tamiri yapan bir şahıs, dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağıya düştü. İki evin arasına düşen şahsı, itfaiye ekipleri çıkarttı.


Olay, Güngören Merkez Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısına tamir için çıkan bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki binanın arasına düşen yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı