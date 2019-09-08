Zonguldak’ta 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Tepebaşı Mahallesi Statüstü evlerde 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı. Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zonguldak Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Kozlu ve Kilimli ilçe belediyelerinden takviye ekip istendi. Olay yerine gelen Kozlu ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Polis yangın ile ilgili çalışma başlattı.