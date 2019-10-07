0553 313 94 23

Çatı böreği tarifi

Çıtır puf puf nefis bir börek ile ikram tabaklarınızı yada kahvaltılarınızı süslemeyene dersiniz.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:52
Çatı böreği tarifi

Yapımı oldukça kolay bu lezzetli tarifi 5 çaylarınızda güzel sohbetler eşliğinde bıkmadan yapacaksınız. Sözü fazla uzatmadan tarifimize göz atalım.

Malzemeler;

  • 4 yufka
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı soda ( maden suyu )
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 4 yemek kaşığı beyaz peynir
  • 4 yemek kaşığı kaşar rendesi

Üstüne serpmek için;

  • Kaşar rendesi ve maydanoz karışımı

Yapılışı;

  • Yumurta, soda, yağ ve rendelenmiş beyaz peynirleri karıştırıp hepsini iyice çırpıyoruz. Bundan 2 yemek kaşığı ayırıp, kabartma tozunu ilave edip, tekrar çırpıyoruz.
  • İlk yufkayı tezgahın üstüne seriyoruz. Hazırladığımız sostan yufkanın her yerine kaşıkla gezdiriyoruz. Elimizle yayıyoruz. 2. Yufkayı da onun üzerine serip, tekrar bu sostan her yerine gezdiriyoruz. 3. Yufkayı da aynı şekilde yapıyoruz. 4. Yufkayı 3. yufkanın üzerine seriyoruz ve bunun yarısına bu sostan sürüyoruz. Yufkanın yarısını diğerinin üstüne yarım daire olacak şekilde katlıyoruz. Böylece yarım daire elde ediyoruz. Ve bardakla yuvarlaklar çıkarıp tepsiye diziyoruz. Daha önce ayırdığımız 2 yemek kaşığı sostan böreklerin üstüne fırçayla sürüyoruz. 200 derecede 30 -35 dk pişiriyoruz. Pişince alıp, böreklerin üstlerine kaşar maydanoz karışımından serpiyoruz. Tekrar fırına verip 3  kaşarlar eriyene kadar bekletip çıkarıyoruz.

Not; Bu tarifi fırın yerine yağda kızartada bilirsiniz.

Afiyet Olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:52
  1. Çatı böreği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY 700 kabin memuru alımı başvuru şartları neler?
    1. THY 700 kabin memuru alımı başvuru..
    2. Trump'tan yeni açıklamalar: Erdoğan'a..
    3. Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak..
    4. Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
    5. Mürsafinin faydaları nelerdir?
    6. Altın otunun faydaları nelerdir? Altın..
    7. Organlarımıza benzeyen besinler..
    8. Buzluk kurabiye tarifi
    9. Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü..
    10. Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e..
    11. Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi..
    12. Ev temizliğinde pratik bilgiler!..
    13. Dudaklarımızın rengi hastalık..
    14. Bamya suyunun faydaları nelerdir?..
    15. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini vurdu!
    16. Doğal antibiyotik! Şifa dağıtan..
    17. ABD'de neler oluyor! Mark Esper,..
    18. Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna..
    19. Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi
    20. Beynim uyuşuyor! Beyin yorgunluğu..
    21. Sarımısaklı sütün faydaları nelerdir?..
    22. Çatı böreği tarifi
    23. Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den teklif..
    24. Bitkilerde tarçının faydaları!..
    25. Kıbrıs usulü fırında makarna tarifi
    26. Cilt sarkmasına iyi gelecek maskeler!..
    27. Yumurta kabukları şifa dağıtıyor!..
    28. Salçalar neden küfleniyor? Salça..
    29. Saç uzatma kürleri! Bakımlı saçlar..
    30. Kebabe nedir? Ses kısıklığına son!..
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler
    Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı