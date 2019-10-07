Çatı böreği tarifi Çıtır puf puf nefis bir börek ile ikram tabaklarınızı yada kahvaltılarınızı süslemeyene dersiniz.

Yapımı oldukça kolay bu lezzetli tarifi 5 çaylarınızda güzel sohbetler eşliğinde bıkmadan yapacaksınız. Sözü fazla uzatmadan tarifimize göz atalım. Malzemeler; 4 yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı soda ( maden suyu )

2 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

4 yemek kaşığı beyaz peynir

4 yemek kaşığı kaşar rendesi Üstüne serpmek için; Kaşar rendesi ve maydanoz karışımı Yapılışı; Yumurta, soda, yağ ve rendelenmiş beyaz peynirleri karıştırıp hepsini iyice çırpıyoruz. Bundan 2 yemek kaşığı ayırıp, kabartma tozunu ilave edip, tekrar çırpıyoruz.

İlk yufkayı tezgahın üstüne seriyoruz. Hazırladığımız sostan yufkanın her yerine kaşıkla gezdiriyoruz. Elimizle yayıyoruz. 2. Yufkayı da onun üzerine serip, tekrar bu sostan her yerine gezdiriyoruz. 3. Yufkayı da aynı şekilde yapıyoruz. 4. Yufkayı 3. yufkanın üzerine seriyoruz ve bunun yarısına bu sostan sürüyoruz. Yufkanın yarısını diğerinin üstüne yarım daire olacak şekilde katlıyoruz. Böylece yarım daire elde ediyoruz. Ve bardakla yuvarlaklar çıkarıp tepsiye diziyoruz. Daha önce ayırdığımız 2 yemek kaşığı sostan böreklerin üstüne fırçayla sürüyoruz. 200 derecede 30 -35 dk pişiriyoruz. Pişince alıp, böreklerin üstlerine kaşar maydanoz karışımından serpiyoruz. Tekrar fırına verip 3 kaşarlar eriyene kadar bekletip çıkarıyoruz. Not; Bu tarifi fırın yerine yağda kızartada bilirsiniz. Afiyet Olsun.

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