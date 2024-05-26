Çatalca'da trafik kazası: 1 ölü
Çatalca’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.
Çatalca'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde B.U'nun kullandığı 34 KLY 853 plakalı otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki 34 CND 820 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü B.U ve yanındaki 2 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü Şenol yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şenol, hayatını kaybetti.
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Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.