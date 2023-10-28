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Aktüel Çatalca'da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki otizmli mustafa aranıyor
Aktüel

Çatalca'da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki otizmli mustafa aranıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 22:30:00 -
Çatalca'da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki otizmli mustafa aranıyor

Çatalca'da, en son dere yatağı civarında görüldüğü öğrenilen 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, ekipler tarafından aranıyor.

Çatalca'da, en son dere yatağı civarında görüldüğü öğrenilen 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, ekipler tarafından aranıyor. 

Çatalca Kaleiçi Mahallesi'de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaybolan Mustafa Cahit Tekin'in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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