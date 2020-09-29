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Aktüel Çatalca Kaymakamı Ermiş, Kovid-19'u yenen çifti ziyaret etti
Aktüel

Çatalca Kaymakamı Ermiş, Kovid-19'u yenen çifti ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:04:24 -
Çatalca Kaymakamı Ermiş, Kovid-19'u yenen çifti ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da görev yapan öğretmen ve polis eşi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri savaşı kazandı.

Çatalca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, yaklaşık bir ay önce yakalandıkları koronavirüs hastalığını yenen öğretmen Armağan Kaçan ve polis memuru eşi İbrahim Kaçan'ı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İkinci çocuğuna hamile olan Armağan Kaçan, hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 5 gün sonra normal odaya çıktığını, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin gücüne güç kattığını dile getirdi.

Normal odaya çıktıktan sonra eşinin yanında refakatçi kalmaya başladığını belirten Armağan Kaçan, "Bu sayede daha fazla moral depoladım, daha hızlı iyileşmeye başladım. Daha sonra artık çevremden de haberler almaya başladım, onlar da benim gücüme güç kattı. Öğrencilerim video hazırlamışlar, o gerçekten bana büyük bir güç verdi. Bebeğim ve 4 yaşındaki çocuğum için hayata tutundum. Bu hastalığın kesinlikle hafife alınmaması gerekir. İnsan, yaşayınca bu hastalığı daha iyi anlıyor. Herkes maske takmalı, dışarıdan eve gelince bol su ve sabunla ellerini yıkamalı, dezenfekte olmalı." ifadelerini kullandı.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de zorlu bir süreçten çıkarak sağlığına kavuşan çiftin mücadelesinin Çatalca'ya umut olduğunu dile getirerek, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

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