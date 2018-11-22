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Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Dilek Akdemir Çatalca AK Parti belediye başkan adayı mı oldu?31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti Çatalca belediye başkan adayı 2019 son dakika belli oldu. AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Dilek Akdemir oldu. Dilek Akdemir kimdir? Dilek Akdemir nereli ve kaç yaşında? İşte Dilek Akdemir biyografisi.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:25
Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Dilek Akdemir Çatalca AK Parti belediye başkan adayı mı oldu?  31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti Çatalca belediye başkan adayı 2019 son dakika belli oldu. AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Dilek Akdemir oldu. Dilek Akdemir kimdir? Dilek Akdemir nereli ve kaç yaşında? İşte Dilek Akdemir biyografisi

Dilek Akdemir kimdir?

Çatalca'da daha önce AK Parti teşkilatlarında görev yapan Dilek Akdemir’in adaylık başvurusu ve açıklamaları. Dilek Akdemir, yerel seçimler öncesinde, Ak Parti teşkilatlarında uzun süre görev yaptı. Mesleği sigortacılık olan Dilek Aydemir, Çatalca ilçesi için aday adaylık başvurusu yaptım. Çatalca’nın kendisinin evi olduğunu, ilk teşkilat faaliyetlerinde de burada bulunduğunu ifade etti.

AK Parti’nin bir neferi olmaktan gurur duydum 

Dilek Akdemir, “15 Temmuz ve darbe girişimi sonrasındaki süreçte ben bir teşkilat mensubu olarak nöbetlerin yarısını Beylikdüzü, yarısını da Çatalca'da geçirdim. Çatalca teşkilatımdan ve Çatalca teşkilatındaki kardeşlerime olan inancımdan vazgeçmedim. 17 senelik geçmişimde ilk kez belediye başkanlığı aday adaylığında bulunuyorum. Vicdanen ilk yaptığım bu başvuruyu Çatalca teşkilatında yapmamın doğru olacağı kararına verdim. Ak Parti'nin bir neferi olmaktan ve bu teşkilata emek vermekten gurur duydum. Süreç içerisinde 17 tane aday adayımız mevcut. Teşkilat çerisinde bir yarış olmaz. Bayrağı hangi arkadaşımız taşırsa, teşkilatımız onun yanında durur” ifadesini kullandı.

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2014 Çatalca yerel seçim sonuçları

CHP adayı Cem Kara % 44.5

AK Parti adayı Savaş Barutçu % 35.5

MHP adayı İsmail İp % 17

24 Haziran 2018 Çatalca seçim sonuçları

AK Parti % 37,9

CHP % 35,2

İYİ Parti % 15,4

MHP % 6,2

HDP % 3,9

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:25
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