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Çatak’ta ‘Okul güvenliği’ toplantısı yapıldı

2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:10
Çatak’ta ‘Okul güvenliği’ toplantısı yapıldı

2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.


Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda güvenli eğitim konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere yer verildi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Şükriye Ersari, Murat Gökhan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Çeçen, “İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda eğitim öğretim dönemi süresince ara ara eğitimin tüm paydaşları, kolluk güçleri, STK’lar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile toplantılar gerçekleştireceğiz. Ülkemizin geleceği ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı, geleceğe hazırlarken onlara kaliteli eğitim vermek hepimizin sorumluluğudur” dedi.


Güvenli okul ortamlarının oluşturulması amacıyla ilçe merkezi ve mahallerdeki okulların kamera sistemi olması için çalışmaların yapılması, okul servislerinin denetimlerinin yapılması,bahçe, kantin, yemekhane ortamlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin okul ortamına olan güvenlerinin ve bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilerin verildiği toplantı,görüş ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:10
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