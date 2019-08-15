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Çatak’ta AK Parti 18. yaşını kutladı

VAN (İHA) – AK Parti’nin kuruluşunun 18.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
Çatak’ta AK Parti 18. yaşını kutladı

VAN (İHA) – AK Parti’nin kuruluşunun 18. yıldönümü AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında düzenlenen program ile kutlandı.


AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında düzenlenen kutlama etkinliğine Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti Belediye encümenleri, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Cebe, Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ve AK Parti teşkilatı katıldı. Kutlamalar sırasında konuşma yapan Başkan Şeylan, "Tam 18 yıl önce 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesine bir ışık gibi doğan AK Parti başarılarla dolu 17 yılı geride bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkarken ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik ve sözümüzde durduk. 17 yılda girdiği bütün seçimleri kazanan ve Türkiye siyaset tarihinde benzeri olmayan bir şekilde kesintisiz bir şekilde tek başına iktidar olan AK Parti ile hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 17 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ’Durmak yok, yola devam’ dedik. Dile getirilmeye bile cesaret edilemeyen reformları bir bir hayata geçirip, umudun ve inancın adı oldu. 17 yıldır yaptığımız gibi bundan sonra da yapılamayanı yapacak, başarılamayanı başaracak, Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyerek ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Biliyoruz ki; AK Parti demek, güçlü Türkiye demektir. Bu gerçeği unutmayacak, yine ’durmak yok yola devam’ diyeceğiz. Bu vesileyle; mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti’nin 18. Kuruluş yıldönümü kutluyorum" dedi.


Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Babur; “Rabbime hamd ediyorum Cenab-ı Allah bizi dünya lideri, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dava arkadaşı yol arkadaşı etti. Partimiz bugün 18 yaşına girmiş ve ülkemize sayısız hizmet eser kazandırmış bir partidir.Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile; "Bizim davamız yeni bir dava değildir, bizim kuruluş felsefemiz 1071’ten, 1453’lere dayanıyor." Rabbime hamdolsun, Allah daha güzel hizmetleri ülkemize halkımıza yapmamızı nasip etsin" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
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