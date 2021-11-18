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Gündem 'Casusluk'tan tutuklandılar, serbest kalınca Erdoğan’a teşekkür ettiler
Gündem

'Casusluk'tan tutuklandılar, serbest kalınca Erdoğan’a teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çift hakkında serbest bırakma kararı alındı. Çift, özel bir jetle Türkiye'den ayrılırken İsrail yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:16:00 - 2021-11-18 13:16:35
'Casusluk'tan tutuklandılar, serbest kalınca Erdoğan’a teşekkür ettiler

 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çift hakkında serbest bırakma kararı alındı. Çift, özel bir jetle Türkiye'den ayrılırken İsrail yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Geçen hafta Çamlıca Kulesi’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğrafını çektikleri iddia edilen İsrailli çift iki ülke arasında kriz çıkarmıştı. Natalie ve Mordi Oknin’in Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiası üzerine taraflar arasında gerilim yaşanırken bugün İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Başbakan Naftali Bennett ortak bir açıklama yaptı.

Çiftin özel bir uçakta İsrailli yetkililerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Lapid ve Bennett, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftin sabah saatlerinde İsrail’e giriş yaptığı da duyuruldu.

 

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