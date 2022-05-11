'Casusluk' zanlısı DEVA Partili Metin Gürcan salıverildi
"Casusluk" zanlısı DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan salıverildi. Gürcan tutuksuz yargılanacak.
"Casusluk" suçlamasıyla, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan salıverildi.
Gürcan'ın yargılanmasına bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam edildi. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.