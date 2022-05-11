  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Casusluk' zanlısı DEVA Partili Metin Gürcan salıverildi
Gündem

'Casusluk' zanlısı DEVA Partili Metin Gürcan salıverildi

"Casusluk" zanlısı DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan salıverildi. Gürcan tutuksuz yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 16:10:00 -
'Casusluk' zanlısı DEVA Partili Metin Gürcan salıverildi

"Casusluk" suçlamasıyla, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan salıverildi.

Gürcan'ın yargılanmasına bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam edildi. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay