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Casus Papaz Brunson'un avukatından açıklama

Casusluk suçlamasıyla İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li Papaz Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:41
Casus Papaz Brunson'un avukatından açıklama

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, papazın ev hapsine ilişkin kararın kaldırılmaması durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması başvurusunu reddetmişti.

Buna karşın Brunson'un avukatı, bir üst mahkemeye yani; İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise son başvurulan üst mahkeme henüz kararını açıklamadı. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, iç hukuk yollarının açık olduğunu söyledi.

"AYM VE AİHM'YE GİDİLEBİLİR"

Ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ret gelmesi halinde Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidilebileceğini ifade eden Halayurt, "Buna karşı yapılabilecek şey; yarın Anayasa Mahkemesine (AYM) gidersiniz, sonra o yolda kapanırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidersiniz" dedi.

Halavurt, "Eğer bir karar çıkmazsa bu yolu takip edecek misiniz?" sorusuna ise "Şu aşamada onu düşünmüyoruz. Şu aşamada gerek yok. Karar çıkmazsa duruşmaya kadar bekleyebiliriz; yani asıl karar verecek olan mahkeme. Bu duruşmada sanık lehine bazı deliller girerse durumu yeniden tetkik edebilir, değerlendirebilir. O yüzden şu aşamada ona tevessül etmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

YAŞANAN KRİZİ YORUMLADI

Türkiye ile ABD arasındaki krizi de yorumlayan Halavurt, "Yaşanan kriz gereksiz, insanları zarara uğratan bir kriz. Brunson'un bırakılması hukukun gereği olduğu kadar, gelinen noktada aklın ve mantığında gereği; yani burada bir kişi üzerinden bir siyasetin günah keçisi ilan edilmesi doğru değil. Akıl ve mantık gereği, bu kişinin ülkesine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir" dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:41
  1. İzmir
  2. ABD
  3. Brunson
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • hüs coşhüs coş29 dk önce
    ammerikanın avukatlıgın güzel yapmış. gönül bagı ile baglandıgı amerikanın fetoyukoruması hakkında ne düşünüyor.abd ve fetö haklı Türkiye haksız diyemi düşünüyorbu avukt Türkmü acaba
  • misafirmisafir24 dk önce
    Suçla araştırılan kişiler suç işlediği düşünülen yer tarafından muhakeme edilir,başka yer tarafından değil.Suç zanı olduğu yerde aklanıncaya kadar oyer dışına çıkarılamaz.
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