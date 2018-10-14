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Casus Brunson'ın anne-babasından Erdoğan açıklaması

ABD'li Andrew Brunson'ın anne ve babası, basın mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2018 Pazar 13:47
Casus Brunson'ın anne-babasından Erdoğan açıklaması

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve önceki gün tahliye edilen Amerikalı Andrew Brunson’ın anne ve babası, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Black Mountain kasabasındaki evlerinde Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Toroğlu ve Tezcan Taşkıran’a konuştu. 

“Geceyi dua ederek geçirmiştik”

Anne Pamela, Brunson'ın serbest bırakılacağı konusunda her ne kadar iyimser olsalar da, daha önce de birçok kez benzer beklenti içine girdiklerini, bu yüzden içlerinde yine biraz korku olduğunu söyledi. Bu kez oğullarının serbest kaldığını öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Pamela Brunson, “Tanrı'nın çok sayıda edilen dualara yanıt verdiğini hissettim. Geceyi kilisemizden bir grupla Andrews için dua ederek geçirmiştik. Ama bunun gerçekten olacağından yine de emin değildik, dolayısıyla hoş bir sürpriz oldu” diye konuştu.

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“ERDOĞAN İÇİN DUA EDİYORUZ”

Baba Ron Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Türkiye’nin çok zor bir zamandan geçtiğinin farkındayız. Vermesi gereken bazı zor kararlar vardı ve bunlar kolay değil. Bir ülkenin liderisiniz ve ülkede, ekonomide zorluklar yaşanıyor, üzerlerinde birçok baskı var. Onun için dua ediyoruz. Tanrı’nın onu alacağı kararlarda irfan sahibi kılması için dua ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:47
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