Castrol ve Renault Grubu iş birliklerini üst seviyeye taşıdı

Castrol ve Renault Grubu mevcut iş birliklerini geliştirdi. Anlaşma kapsamında 1 Ocak 2020 itibariyle Renault Grubu’nun tüm servislerine önereceği yağ Castrol olacak.

Yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Renault Grubu’nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra global çapta tüm servislerine önereceği yağ da Castrol olacak.

Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için uzmanlıklarını birleştiren bu iki dünya devi, ortak markalı ürünlerini tüm Renault grubu servis ve bayilerinde satışa sunulacak.

BP - Castrol 2024 yılına kadar Formula 1’de

2017 yılından bu yana Renault Sport Formula One Takımının resmi partneri olan BP-Castrol, 5 yıl daha pistlerde teknik iş ortağı olmaya devam edecek. Takımın Enstone’daki motor teknik merkezlerinde; BP-Castrol’ün ileri teknolojiye sahip yakıtları, motor yağları, dişli ve hidrolik yağları, gresler ve fren sıvısı gibi üstün ürünlerin yanı sıra, yüksek performanslı endüstriyel yağları da kullanılacak. Bununla birlikte 2021 yılında yürürlüğe girecek yeni Formula 1 yönetmelikleri sonrası, Renault F1 takımını desteklemekte BP- Castrol’ün ileri teknolojili ürünleri ve Ar-Ge çalışmaları önemli bir rol oynayacak.

Güçlü Formula 1 ortaklığı ve servis yağı anlaşması ile Renault müşterileri Castrol’ün üstün performansını yarış pistlerinden sonra, şimdi de günlük araç kullanımlarında deneyimleyerek sınırlarını zorlayacak.