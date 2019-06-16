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Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'ni zirvede tamamladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Markalar Şampiyonluğu ve genel klasmanda ilk sırada bulunan Castrol Ford Team Türkiye, sezonun üçüncü yarışı olan Eskişehir Rallisi sonrası liderliğini pekiştirdi

16 Haziran 2019 Pazar 11:33
Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'ni zirvede tamamladı

İSTANBUL (AA) - Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası'nın Türkiye ayağı Eskişehir Rallisi'ni zirvede tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışı ve aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası'nın da (ERT) bir ayağı olan uluslararası yarış, 13-15 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleşti. Asfalt etaplarda yapılan rallide, 59 araç ve 118 pilot kıyasıya mücadele etti.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan şampiyonanın en iddialı ekibi Murat Bostancı & Onur Vatansever ikilisi, Eskişehir Rallisi’nde genel klasman birinciliğini ve Power Stage'i kazanarak sezonun ilk 3 yarışı sonrası "2019 Pilotlar & Co-pilotlar Şampiyonluğu" yolunda liderliklerini korudu.

Rallinin ikinci gününde son derece değişken hava şartları ve yağmur sebebiyle takımların lastik seçimleri, yarışın kazananını belirlemede önemli rol oynadı. Castrol Ford Team Türkiye, aldığı teknik destek ile şampiyonluk yolunda önemli bir sınavı başarı ile atlattı.

Eskişehir Rallisi'nde Fiesta Rally Cup'ta 2 çeker Fiesta R2T araçla yarışan diğer Castrol Ford Team Türkiye pilotları Ümitcan Özdemir & Batuhan Memişyazıcı ikilisi, birçok güçlü 4 çeker aracın önünde yarışı tamamlayarak 2 çeker kategorisinde Fiesta R2T ile birinciliği elde etti ve 2019 sezonu için 2 çeker şampiyonluğu yolunda büyük avantaj kazandı. İkili, aynı zamanda Fiesta Rally Cup'ta da birinci olarak sezonun ilk 3 yarışı sonrası liderliğini devam ettirdi.

Rallide Gençler Kupası'nı kazanmak için Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında Fiesta R2 ile mücadele veren And Sunman & Efe Ersoy ikilisi, Avrupa Ralli Kupası Gençler kategorisinde birinciliği elde etti.


- "Rallide hedeflerimize ulaştık"


Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Eskişehir Rallisi’ne ilişkin değerlendirmesinde, Eskişehir Rallisi'nde hedeflerine ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Ralli Şampiyonası'nın WRC Marmaris Rallisi haricindeki ikinci uluslararası rallisi olan Eskişehir'deki bu önemli yarışta tüm ekibin organize çalışması ile başarılı çizgimizi sürdürmemiz bizim için sezonun geri kalanına yönelik ekstra motivasyon kaynağı oldu. Zorlu rallide genel klasman, Avrupa Ralli Kupası Gençler ve 2 çeker kategorisinde elde ettiğimiz birincilikler bizim için çok değerli. Ayrıca, yağış sebebiyle oluşan zorlu koşullarda yola sürekli sağlam basmamızı sağlayan geniş lastik ürün gamı için sponsorumuz Pirelli’ye özel olarak teşekkür etmek isterim. Tüm teknik ekibime ve bizleri her koşulda destekleyen değerli sponsorlarımıza bu vesile ile çok teşekkürler..."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:33
  1. Castrol Ford Team Türkiye
  2. Murat Bostancı & Onur Vatansever
  3. Türkiye Ralli Şampiyonası

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