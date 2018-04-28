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Casper’dan Türkiye’ye ‘akıllı’ yatırım

Casper CEO’su Charlotte Lamprecht, “Türkiye’deki üretimimize 2018’de akıllı telefonları da ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye’de gerçekleştirmek” dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:24
Casper’dan Türkiye’ye ‘akıllı’ yatırım

Casper, şu an yurtdışında devam eden akıllı telefon üretiminin ilk ayağını 2018 yılı içerisinde Türkiye’ye çekecek. Ürün portföyünün belli bir kısmının üretimine bu yıl içinde başlamayı planlayan şirket, önümüzdeki senelerde üretimin tamamını Türkiye’de yapmayı planlıyor. Casper CEO’su Charlotte Lamprecht, şirketin Ümraniye’deki binasında şu an bilgisayar üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’deki üretimimize 2018’de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye’de gerçekleştirmek” dedi.

TÜM AŞAMALARDA ‘MÜKEMMELİYETÇİLİK’

Lamprecht, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz. İlk etapta onlarca binlik bir üretimden söz edebiliriz. Tamamını buraya almak için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor. Casper olarak güçlü bir altyapı, yenilikçi yönetim anlayışı, ürün ve hizmet süreçlerinin tüm aşamalarında “mükemmellik” anlayışımızla gelecek yıllarda da güçlü büyüme performansımızı devam ettireceğiz.” 

500 BİN TELEFON HEDEFİ

Ciroda yıllık bazda yüzde 40 büyüdüklerini ve akıllı telefon pazarında yüzde 4’e yakın pay aldıklarını ifade eden Charlotte Lamprecht, “Bilgisayar ve akıllı telefon satış grafiğimizi 2018 yılının kalan 3 çeyreğinde de yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 500 bin akıllı telefon satmayı, 2020 yılında akıllı telefon pazarındaki pazar payımızı yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Charlotte Lamprecht şirketin 2018 yılında kurumsal satışlara odaklanacaklarını ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:24
  1. Casper CEO’su Charlotte Lamprecht
  2. Casper

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