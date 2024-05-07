Casper, Intel Series 1 işlemcili Nirvana X600 ve X700'ü piyasaya sürdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarına ilk kez sunulan Intel Series 1 işlemciler, profesyonel kullanıcıların karşılaştığı karmaşık süreçleri büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Intel tarafından geliştirilen ve dizüstü bilgisayarlar için özel olarak optimize edilen Series 1 işlemciler, 15 vatlık düşük enerji tüketimiyle önceki nesil işlemcilere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha az güç tüketiyor ve turbo frekans modunda 5Ghz'e kadar çıkarak yüzde 15 daha yüksek performans sunuyor.

Bu işlemciler, kullanıcılara hareket halindeyken bile yüksek performanslı oyun oynamak, içerik oluşturmak ve üretkenliklerini artırmak için daha uzun saat kullanım imkanı sağlıyor.

Bu yıl piyasaya sürülen ve 'U' serisi olarak tanıtılan en yüksek performanslı Series 1 işlemciler, Casper Nirvana X600 ve X700 modellerinin performansını ve taşınabilirlik özelliklerini daha da güçlendiriyor.

İki çekirdekli hibrit mimariye sahip olan Series 1, her çekirdek tipi için belirli görevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca, Intel Core 5 120U ve Core 7 150U işlemci seçenekleriyle sunulan Nirvana X600 ve X700, Microsoft Copilot'un gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kullanıcılara masaüstü bilgisayar deneyimini dizüstü formatta sunuyor.

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