Casper Excalibur’dan İGEF 2021’e destek

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali’nin ikinci gününde Rocket League Turnuvası’nın final heyecanı yaşandı. Oyundaki gücü arayan ve zafere ulaşmak için zorlu mücadelelerden galip çıkmak isteyen gençlerin hedefi Excalibur’un 15 bin TL ödül havuzundan büyük payı almak oldu. Mücadelelerin anlık olarak online platformlar üzerinden takip edildiği turnuvanın şampiyonluğuna ulaşan ekip FastPay Wildcats takımı oldu. Oyunseverlerin heyecanla beklediği Rocket League Turnuva finaline ödül havuzuyla sponsor olan Excalibur, finallerin daha kıyasıya geçmesine olanak sağladı. Finallerde genç izleyicileri de unutmayan Excalibur, güç ve performansın zirveye ulaştığı oyun bilgisayarlarında da anlık olarak özel indirimler uyguladı. Tam 300 takımın katıldığı İGEF 2021 Rocket League Turnuvası’nda finale Fastpay Wildcats, Blaze Esports ve KBM Esports takımları kaldı. Excalibur tarafından birinciye 8 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödülün dağıtıldığı turnuvanın şampiyonluğuna finalde Blaze Esports’u seride 4- 2 yenen FastPay Wildcats ulaşırken, Blaze Esports ikinci, KBM Esports da üçüncü oldu.